Налогообложение недвижимости: как оспорить кадастровую стоимость

Если налогоплательщик не согласен с суммой налога на имущество, он может оспорить кадастровую стоимость объекта. Для этого можно обратиться в Росреестр или в суд.

Налог на имущество организаций считается по кадастровой стоимости на основании оценки, проведенной в 2023 году. Такое же правило действует при уплате НДФЛ, а для расчета земельного налога во внимание принимают кадастровую оценку 2022 года.

При несогласии с начислениями налогоплательщик имеет право оспорить кадастровую стоимость недвижимости. Для этого нужно обратиться в Росреестр или в суд.

При обращении в Росреестр понадобятся следующие документы:

выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости;

заверенная копия правоустанавливающих документов;

заявление;

документы, которые подтверждают, что стоимость была определена по недостоверным данным.

Если подавать исковое заявление в суд, нужно подготовить:

отчет об определении рыночной стоимости объекта недвижимости;

квитанция об уплате госпошлины;

доверенность, если интересы налогоплательщика будет отстаивать третье лицо.

Росреестр рассматривает заявления в течение месяца, а суд — около 2-3 месяцев.

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