В Госдуме назвали популярные схемы обмана школьников

Три основные схема обмана школьников мошенниками приводит Вестник Киберполиции России при МВД.

Официальный телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД делится следующими схемами.

Фальшивые страницы для покупок платных игр

Злоумышленники отправляют школьникам ссылку на выгодные предложения, но она является фишинговой. В результате — скомпрометированные персональные данные либо иная личная информация.

Злоумышленники предлагают легкий способ заработать

В интернете размещают объявления, с предложением вложиться в якобы выгодный проект. Итог — потерянные деньги.

Мошенники просят деньги на различные нужды

Они пытаются подружиться в соцсетях с подростками, а потом просят деньги на различные нужды — от срочных операций до оплаты экстренных услуг. В итоге — деньги потеряны.