Как зарабатывать на IT-проектах: обсудили в новом выпуске «Тот еще разговор»

Фаундер компании Wilix Дмитрий Алоян в новом выпуске «Тот еще разговор» рассказал, как зарабатывал на западных рынках, строил бизнес с супругой и создавал собственные IT-продукты на фоне санкций и глобальных перемен.
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В новом выпуске:
Почему аутсорсинг и аутстаффинг — это не всегда «рабовладение».
Как превратить продукты Yonote и Loop, которые создавались для личного использования, в альтернативу Slack и Notion.
Что делать, если твой первый крупный клиент – Газпром и приходится судиться с ним.
Можно ли из маленьких фриланс-проектов вырасти в компанию, которая претендует стать рублевым единорогом.
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