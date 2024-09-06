Как зарабатывать на IT-проектах: обсудили в новом выпуске «Тот еще разговор»

В гости к «Клерку» пришел фаундер компании Wilix Дмитрий Алоян. Он поделился секретом, как из маленьких фриланс-проектов вырасти в целую компанию.

Фаундер компании Wilix Дмитрий Алоян в новом выпуске «Тот еще разговор» рассказал, как зарабатывал на западных рынках, строил бизнес с супругой и создавал собственные IT-продукты на фоне санкций и глобальных перемен.

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В новом выпуске:

Почему аутсорсинг и аутстаффинг — это не всегда «рабовладение».

Как превратить продукты Yonote и Loop, которые создавались для личного использования, в альтернативу Slack и Notion.

Что делать, если твой первый крупный клиент – Газпром и приходится судиться с ним.

Можно ли из маленьких фриланс-проектов вырасти в компанию, которая претендует стать рублевым единорогом.

Каждый четверг Борис Мальцев — основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка». Подписывайтесь на блог, чтобы не пропустить новые вдохновляющие бизнес-истории!

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