МИД проводит переговоры о расчетах без использования SWIFT

В России планируют создать единую расчетную единицу, чтобы проводить расчеты с иностранными партнерами без SWIFT.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Россия ведет с партнерами закрытые переговоры о запуске расчетов без участия SWIFT.

«Такая работа уже начата по формированию дискуссионного контура, я так пока обтекаемо скажу, о создании единой расчетной единицы», — сказал Биричевский.

Сейчас у Центробанка есть система передачи финансовых сообщений (СПФС), подобные механизмы также применяют в Китае и Иране. Основная задача — совместить эти платформы.

В июне 2022 года Евросоюз принял пакет санкций, по которым российские банки отключили от SWIFT.