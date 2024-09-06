Wildberries снизит тарифы для производителей отечественных товаров

Предприниматели, которые продают российские товары на маркетплейсах, смогут снизить траты на продвижение продукции, логистику и складирование.

Маркетплейс Wildberries пообещал сократить для российских производителей затраты на логистику, продвижение товаров и хранение их на складах.

Такое решение компания приняла после призыва властей создать «российские полки» на маркетплейсах и в торговых сетях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора ООО «РВБ» Роберта Мирзояна.

Идея маркетплейса может встретить негативную реакцию со стороны Федеральной антимонопольной службы: в феврале 2023 года компанию признали доминирующей на рынке, поэтому она не может устанавливать разные тарифы для отдельных партнеров.

Похожие условия уже есть у Ozon: с 2022 года компания запустила 15 региональных витрин для продвижения локальных брендов. Также селлеры могут сэкономить на размещении товара на складе, на приемке товаров и логистике. Маркетплейс сотрудничает с местными властями и центрами «Мой бизнес».

Ранее мы писали, что предложено поощрять магазины, выделяющие полки для российских производителей.