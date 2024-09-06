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Банки Киргизии не будут принимать платежи без реальной поставки товаров в республику

Нацбанк Киргизии установил ограничение на прием платежей из иностранных государств. Он будет действовать один год.

Национальный банк Киргизии на год ввел ограничения для банков: они не смогут получать платежные поручения без реальной поставки товаров, работ или услуг в страну. Исключение сделали для государственных компаний.

«Установить ограничение со сроком на один год поднадзорным Национальному банку организациям принимать к исполнению платежные поручения и иным образом осуществлять расчеты по контрактам, заключенным иными лицами, предметом которых являются товары, работы и услуги, следующие из иностранных государств или в иностранные государства, без реальной поставки на территорию Кыргызской Республики», — сказано на сайте Национального банка республики.

Постановление начет действовать через три недели.

Недавно мы писали, что больше десяти банков Киргизии сообщили о приостановке переводов в российские кредитные организации — такие как Сбербанк, МТС-банк и Т-банк. Транзакции недоступны в обоих направлениях.

Ольга Ульянова
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Приветствую вас, дорогие читатели С вами Ольга Ульянова, я занимаюсь налоговым консалтингом и аудитом. Основой этой статьи, как обычно, стала история обращения ко мне одного из клиентов.

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