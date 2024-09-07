Шохин предложил создать аналог переводного рубля и экю для трансграничных платежей

Глава РСПП Александр Шохин на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) заявил о необходимости независимой платформы для трансграничных платежей.

На сессии «Кооперация в Большой Евразии: опыт развития производственных цепочек ЕАЭС, ШОС, БРИКС» Шохин отметил, что запрос на формирование независимой и самодостаточной системы международных платежей и расчетов будет способствовать повышению стабильности мировой экономики и снижению транзакционных издержек.

«Нужна альтернативная система передачи финансовых сообщений, альтернативная SWIFT. И нужна как минимум учетная единица, построенная не на долларе или других резервных валютах, а на товарах, которые имеют устойчивую стоимость и могут использоваться в качестве обеспечения учетной единицы», — сказал президент РСПП.

Он напомнил о том, что ранее в России по схожей схеме действовал переводной рубль, а в Евросоюзе до евро была система учетных единиц экю.

«Если не реальную платежную расчетную единицу, то учетную мы можем создать достаточно быстро», добавил Шохин.