Все упрощенцы в 2025 году будут оформлять счета-фактуры

При освобождении от НДС не надо будет сдавать декларацию по НДС. Но надо будет:
выставлять счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)»;
вести книгу продаж.
Об этом предупреждает региональное УФНС.
Организации и ИП, зарегистрированные в 2025 году и перешедшие на УСН с момента регистрации, не будут платить НДС, пока их доходы с начала года не превысят 60 млн рублей.
Но обязанность выставлять счета-фактуры и вести книгу продаж у них тоже будет.
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