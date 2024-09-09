УСН

Все упрощенцы в 2025 году будут оформлять счета-фактуры

Если доходы на УСН в 2024 году меньше 60 млн рублей, то в 2025 году не будет НДС. Такое освобождение будет автоматическим.

При освобождении от НДС не надо будет сдавать декларацию по НДС. Но надо будет:

  • выставлять счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)»;

  • вести книгу продаж.

Об этом предупреждает региональное УФНС.

Организации и ИП, зарегистрированные в 2025 году и перешедшие на УСН с момента регистрации, не будут платить НДС, пока их доходы с начала года не превысят 60 млн рублей.

Но обязанность выставлять счета-фактуры и вести книгу продаж у них тоже будет.

Работать на УСН по новым правилам 2025 года научим на новом онлайн-курсе «Налоговая реформа-2025». В программе собраны все изменения по УСН, страховым взносам, госпошлинам, НДФЛ, НДС и другим налогам. Успейте купить курс со скидкой за 3 690 рублей вместо 9 000 рублей. Сегодня последний день акции.

Начать дискуссию