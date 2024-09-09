Доходы бюджета от НДФЛ выросли на 35%

Резкий рост зарплат привел к тому, что за пять месяцев в казну поступило НДФЛ на 2,6 трлн рублей.

За пять месяцев 2024 года бюджетные поступления от НДФЛ увеличились на 35%, до 2,6 трлн рублей.

Повышенный налог 15% платят россияне, которые зарабатывают свыше 5 млн рублей в год. С января по май 2024 года «налог на богатых» составил 57 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Бюджетные поступления увеличились за счет роста фонда заработной платы, объема выплат дивидендов и премий. В мае 2024 года средняя заплата составляла 89 тыс. рублей, тогда как в том же месяце 2023 года — 73 тыс. рублей.

«Рост поступлений по НДФЛ связан с увеличением налоговой базы, а также с особенностями поступлений в начале 2023 года», — сказали в Минфине.

Чтобы удержать и привлечь сотрудников в условиях дефицита кадров, работодатели готовы повышать зарплаты. Сейчас показатель безработицы находится на историческом минимуме — 2,4%.

С 1 января 2025 года начнет действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Подробнее о налоговой реформе-2025 расскажет эксперт Эльвира Митюкова на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Самое яркое бухгалтерское событие осени состоится 12 сентября в Москве на «Красном Октябре». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025. Присоединяйтесь к нам онлайн, и слушайте выступления лучших экспертов страны из любой точки мира. Участвовать онлайн.