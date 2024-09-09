Государство будет присваивать рейтинг торговым центрам и общепиту

Минэкономразвития запустит эксперимент по проведению публичной оценки торговых центров и точек общественного питания. Государственный рейтинг может появиться уже в 2025 году.

Оценку бизнеса будут публиковать в открытом электронном реестре, а также предпринимателям выдадут наклейки, которые можно разместить при входе в здание. Об этом пишут «Известия».

«Зато как ресторатор я обеими руками за то, чтобы результаты государственного контроля были общедоступны для тех же потребителей. Ну хотя бы в виде стикера на двери, чем он хуже оценки того же Tripadvisor? Но подчеркну еще раз, это не рейтинг. Это свидетельство того, что заведение не нарушает условий безопасности. То есть исполняет стандартные требования, которые к нему предъявляются», — сказал владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

Глава ГК «Далпорт» Олег Николаев предупредил, что для рейтинга нужно определить четкие критерии, иначе это даст почву для роста коррупции. Инспекторы начнут по своему вкусу расставлять конкурентов в списке. Также для проведения оценки нужно определить, как будут сравнивать давно существующие кафе и рестораны с теми, которые недавно открылись.

Пока что неизвестно, будет ли рейтинг привязан к профилактическим визитам контрольных органов или оценку проведут иначе. Однако власти настроены активно проводить профизиты как по инициативе проверяющих, так и по желанию самого бизнеса. После таких визитов компаниям предоставляют бесплатные консультации по устранению нарушений, а штрафы не выписывают.

За первые шесть месяцев 2024 года представители бизнеса оценили на Госуслугах больше 4 тыс. профвизитов на 9,9 баллов из 10. Такой подход снижает административную нагрузку и позволяет предпринимателям работать в правовом поле и сэкономить на уплате штрафов. Одна проверка обходится бизнесу в среднем в 175 тыс. рублей, а профвизит в 87 раз меньше.