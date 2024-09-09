Перемещение продукции между складами идет в расходы по налогу на прибыль

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.06.2024 № 03-03-06/1/58958.
К работам (услугам) производственного характера относятся в том числе: транспортные услуги по перевозкам грузов внутри организации. Это, в частности – перемещение сырья (материалов), инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов с центрального склада в цеха и доставка готовой продукции в соответствии с условиями договоров.
При этом дата расходов = дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ).
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