ВТБ грозит штраф за нарушения в рекламе кредитной карты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении банка ВТБ. В рекламе кредитной карты обнаружили признаки нарушения законодательства.
В сообщении рекламодатель заявлял, что его продукт — «лучшая кредитная карта». Однако не было указано объективных критериев сравнения. Кроме того, существенные условия для получения бонусов за оплату покупок на кредитке перечислили в поясняющей сноске, набранной мелким шрифтом.
«Такая реклама может ввести потребителей в заблуждение относительно стоимости финансовой услуги и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов», — сказано на сайте ФАС.
Если вину ВТБ признают, банку будет грозить штраф за нарушение ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
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