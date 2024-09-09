ВТБ грозит штраф за нарушения в рекламе кредитной карты

В рекламе кредитной карты ВТБ не указал критерии сравнения своего продукта с другими предложениями на рынке, а также важную информацию о бонусах набрал мелким шрифтом.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении банка ВТБ. В рекламе кредитной карты обнаружили признаки нарушения законодательства.

В сообщении рекламодатель заявлял, что его продукт — «лучшая кредитная карта». Однако не было указано объективных критериев сравнения. Кроме того, существенные условия для получения бонусов за оплату покупок на кредитке перечислили в поясняющей сноске, набранной мелким шрифтом.

«Такая реклама может ввести потребителей в заблуждение относительно стоимости финансовой услуги и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов», — сказано на сайте ФАС.

Если вину ВТБ признают, банку будет грозить штраф за нарушение ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».