Минфин: самозанятые не могут уменьшать полученный доход на расходы

Плательщики налога на профессиональный доход должны оплачивать расходы, связанные с выполнением их работы, за счет полученного дохода. При определении налоговой базы расходы не учитывают.

Минфин выпустил письмо от 29.07.2024 № 03-11-11/70579, в котором разъяснил, имеет ли самозанятый водитель такси право уменьшать получаемый доход на расходы, связанные с выполнением работы. Например, с приобретением горюче-смазочных материалов, оплатой комиссии агрегаторов.

«При определении налоговой базы по НПД расходы не учитываются», — сказано в письме.

Это значит, что все расходы на мойку автомобиля, его ремонт и техобслуживание, самозанятый должен оплачивать самостоятельно за счет полученного дохода.

Специальный налоговый режим предлагает льготные ставки. Например, налог на профессиональный доход может быть 4% в отношении средств, полученных от физлиц, и 6%, если самозанятый работает с ИП или юрлицами.

В случае, когда нужно учесть расходы, Минфин рекомендует перейти на другие специальные режимы налогообложения. Например, зарегистрироваться в качестве ИП и применять УСН.

Аналогичные разъяснения – в письме Минфина от 08.07.2024 № 03-11-11/63339.