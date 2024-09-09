Минфин нашел баланс между раскрытием информации о компаниях и ограничениями

Раскрытие корпоративной информации дает инвесторам представление о состоянии дел в компании, поэтому полностью скрывать эти данные нельзя даже под угрозой санкций.

Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что власти нашли баланс в раскрытии информации эмитентами о своей деятельности.

«Важно само раскрытие информации, бухгалтерской отчетности для того, чтобы инвесторы и аналитики могли оценить инвестиции. Без открытого потока информации просто рынки капитала не могут существовать», — сказал Иван Чебесков.

В июле 2023 года правительство отменило порядок, по которому эмитентам разрешили полностью скрыть информацию о себе, чтобы не попасть под санкционные ограничения. Компании вернулись к публикации баланса и финансовых отчетах, но у них есть право не обнародовать «чувствительные сведения».

По указу президента, у 113 организаций появилось право самостоятельно определять объем раскрываемой информации.

С 2025 года компаниям с госучастием рекомендовали составлять консолидированную финансовую отчетность за три, шесть и девять месяцев. При этом публиковать результаты необязательно.