Минюст сделает обязательной примирительную процедуру перед разводом супругов

Министерство юстиции подготовит законопроект об обязательной досудебной «примирительной процедуре» при расторжении брака.
Инициатива позволит супругам определить, где будут жить дети после развода, сколько алиментов нужно платить, а также каким образом распределить общее имущество. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минюста Константина Чуйченко.
С 2011 года действует закон о медиации, который позволяет урегулировать споры при участии посредника. К медиатору можно обратиться в рамках гражданский, административных, семейных и других дел.
После первой сессии 20% пар отказываются обращаться в суд.
Поскольку такие услуги оплачиваются сторонами спора, медиаторы не пользуются большой популярностью у россиян.
«Если уж мы в Год семьи говорим, что мы должны сберечь наши семьи, то все-таки государство должно позаботиться о том, чтобы при органах ЗАГС и в судах были службы медиаторов. Согласитесь, если граждане пришли в суд с конфликтом, а им говорят "платите деньги, и мы вас помирим", это просто абсурд», — сказала глава думского комитета по делам семьи Нина Останина.
В 2023 году брачные отношения разорвали 683,8 тыс. пар, тогда как было заключено 945,9 тыс. браков.
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