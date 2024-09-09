Новые автомобили востребованы, подержанные теряют позиции

В августе 2024 года автокредитование выросло как по количеству, так и по денежным показателям.

Рост кредитов отмечен на 9% в августе, но темпы замедляются.

Количество автокредитов на новые легковые автомобили выросло на 9% по сравнению с июлем, а в денежном выражении – на 7%, сравнивают аналитики «АВТОСТАТ».

Тем не менее, темпы роста начали снижаться. Например, в июле всплеск был более заметным: количество займов увеличилось на 18%, а сумма кредитов – на 21% по сравнению с июнем.

За первые 8 месяцев 2024 года автокредиты на новые легковушки выросли на 84% в штуках и на 80% в денежном эквиваленте. Это подтверждает, что несмотря на замедление роста, интерес к покупкам новых автомобилей остается высоким.

Ситуация на рынке авто с пробегом в августе отличается от предыдущего месяца. Объем выданных кредитов снизился на 6% в штуках и на 7% в денежном выражении по сравнению с июлем, когда наблюдался рост (+15% и +18% соответственно).

С начала года, с января по август, количество выданных автокредитов на б/у машины увеличилось на 3%, а в денежном эквиваленте — на 14%.

Почему наблюдается рост автокредитования на новые легковые машины и снижение на б/у автомобили?

«Повышение ставки Центробанка не сказалось на рынке новых легковых автомобилей благодаря высокой конкуренции среди производителей, которые субсидируют кредитные ставки с банками. Однако на рынке подержанных автомобилей ситуация другая: отсутствие субсидий делает этот сегмент более уязвимым к изменениям ключевой ставки, что влияет на количество сделок и спрос на заемные средства», — считает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Эксперты прогнозируют, что эта тенденция может продолжиться в ближайшие месяцы.