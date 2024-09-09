Госдума: 20% социальной рекламы должно быть посвящено здоровому образу жизни

В Госдуму внесли законопроект, по которому не меньше 20% социальной рекламы должно быть направлено на популяризацию здорового образа жизни, занятий физкультурой, а также патриотическому воспитанию.

«Предлагается законодательно закрепить ряд общественно значимых направлений социальной рекламы, распространение которой осуществляется в рамках пятипроцентного годового объема продвигаемой рекламораспространителями рекламы», — сказано в пояснительной записке.

Согласно ст. 10 Федерального закона № 38-Ф3 «О рекламе», распространители должны выпускать не менее 5% социальной рекламы от всего объема рекламного контента. При этом тематика таких сообщений в законе не определена, что «приводит к неоднородному представлению различных инициатив».

Если законопроект примут, его положения вступят в силу с 1 марта 2025 года.