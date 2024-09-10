ВТБ повышает ставки по вкладам: максимальная теперь 20%

Предложение доступно для действующих клиентов ВТБ, которые переведут новые средства из других банков, а также для новых клиентов.

ВТБ повысил ставки по вкладам. Максимальная ставка по депозитам на два года теперь составляет 20% годовых.

Банк также обновил условия по вкладам для текущих клиентов. Ставки на 3 и 6 месяцев увеличены, в среднем на 1,9-2,5 процентных пункта (п.п.). Конечная ставка зависит от следующих факторов: выбранный пакет услуг;

сроки размещения;

сумма первоначального взноса;

предпочтение по капитализации процентов или их ежемесячной выплате.

ВТБ зафиксировал заметное увеличение спроса на долгосрочные депозиты среди вкладчиков.

«На короткие сроки приходится лишь каждый десятый депозит. Это объясняется тем, что Центральный банк дал четкий сигнал о том, что ключевая ставка в ближайшее время не снизится. Прогнозируется, что в ближайшую пятницу ставка останется на уровне 18% или может быть повышена»,—сообщил зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

Не дожидаясь решения регулятора, ВТБ принял решение увеличить ставку по долгосрочным вкладам до 20%. Ранее такие условия были доступны только по накопительным счетам.