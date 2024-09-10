Как вести документооборот при торговле на маркетплейсах

При торговле через посредника есть свои нюансы ведения учета и документооборота.

Торговля на маркетплейсах происходит через посредника — электронную торговую площадку. Для ведения учета нужно получать несколько документов.

Прежде всего, это документы о передаче товара. Право собственности на продукцию остается у продавца до момента продажи покупателю. Передача товара на склад маркетплейсу не относится к продаже, это передвижение.

Факт передачи нужно подтвердить накладной ТОРГ-12 или актом приема-передачи по форме ТОРГ-1.

Подтвердить факт продажи товара можно отчетом о работе агента. Маркетплейсы присылают отчеты, в которых указано, сколько позиций и на какую суммы было продано, а также какую комиссию удержала торговая площадка.

Если селлер приобретает дополнительные услуги, например, по продвижению товаров в поисковой выдаче, то нужны закрывающие документы.

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