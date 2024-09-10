НДС

Минпромторг сделает бессрочной компенсацию НДС для иностранцев (Такс фри) при вывозе товаров

Иностранные туристы смогут на бессрочной основе получать компенсацию суммы НДС за вывоз товаров из стран ЕАЭС.

Минпромторг подготовил проект постановления о компенсации иностранцам суммы НДС при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эксперимент «Такс фри» станет бессрочным.

«Пилотный проект оказал положительное влияние на хозяйствующие субъекты розничной торговли и действует уже более 5 лет. Таким образом, целесообразно продление пилотного проекта без срока окончания его действия», — сказано в пояснительной записке.

Изначально проект должен был завершиться 31 декабря 2024 года.

Считается, что продление эксперимента положительно повлияет на рост занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии и на развитие внутренней торговли. Туристы будут совершать больше покупок, которые смогут выгодно забрать с собой.

Кроме того, власти собираются расширить пункты пропуска через границу РФ, где при выезде иностранцы смогут получить компенсации суммы НДС. Такие места появятся в Приморском крае, Благовещенске и Хабаровске.

Начать дискуссию