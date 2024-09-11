Утверждены концепция и план повышения занятости инвалидов до 2030 года

Этот многостраничный документ, в частности, подразумевает, что усовершенствуют организационные механизмы, способствующие повышению уровня трудоустройства людей с ограниченными возможностями:
предоставление качественных характеристик условий труда;
создание условий для применения различных способов выполнения квоты;
поддержка работодателей по трудоустройству сверх квоты.
Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости, к 2030 году должен составить 75%.
Намечено ужесточить административную ответственность работодателей за нарушения при трудоустройстве и невыполнение квот.
Расширят охват инвалидов обучением в вузах и средним спецобразованием.
Организуют пути трудоустройства молодых инвалидов, инвалидов-выпускников, а также инвалидов вследствие военной травмы.
Будет механизм по сопровождению и адресному трудоустройству таких лиц.
Дано понятие, что считать дискриминацией по признаку инвалидности.
План реализации Концепции включает 60 мероприятий.
Контролировать выполнение плана будет Минтруд и отчитываться об этом в кабмин ежегодно.
Ранее мы писали, что трудовые права инвалидов защитили дополнительно.
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