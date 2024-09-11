Утверждены концепция и план повышения занятости инвалидов до 2030 года

Распоряжение Правительства от 02.09.2024 № 2401-р утвердило Концепцию по повышению уровня занятости инвалидов в РФ на период до 2030 года, а также плана мероприятий по ее реализации.

Этот многостраничный документ, в частности, подразумевает, что усовершенствуют организационные механизмы, способствующие повышению уровня трудоустройства людей с ограниченными возможностями:

предоставление качественных характеристик условий труда;

создание условий для применения различных способов выполнения квоты;

поддержка работодателей по трудоустройству сверх квоты.

Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости, к 2030 году должен составить 75%.

Намечено ужесточить административную ответственность работодателей за нарушения при трудоустройстве и невыполнение квот.

Расширят охват инвалидов обучением в вузах и средним спецобразованием.

Организуют пути трудоустройства молодых инвалидов, инвалидов-выпускников, а также инвалидов вследствие военной травмы.

Будет механизм по сопровождению и адресному трудоустройству таких лиц.

Дано понятие, что считать дискриминацией по признаку инвалидности.

План реализации Концепции включает 60 мероприятий.

Контролировать выполнение плана будет Минтруд и отчитываться об этом в кабмин ежегодно.

Ранее мы писали, что трудовые права инвалидов защитили дополнительно.