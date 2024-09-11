Бизнес начал копить валюту на банковских счетах

На банковских счетах компаний лежит валюта на сумму больше 121 млрд долларов. Остатки выросли из-за проблем с трансграничными платежами, а также с попыткой банков защитить валютные пассивы от волатильности рынка.

В июле 2024 года российские компании внесли на валютные счета и депозиты 4,4 млрд долларов. Этот показатель стал рекордным с мая 2022 года. Тогда остатки валюты у корпоративных клиентов выросли на 6,11 млрд долларов.

Всего банки хранят валюту бизнеса на 121,86 млрд долларов. Объем вырос из-за проблем с трансграничными платежами. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

«Выручка в инвалюте то реинвестируется при оживлении внешней торговли с определенной юрисдикцией, то накапливается на счетах при некотором охлаждении, или неопределенности, или проблемах платежной инфраструктуры», — сказал управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

С начала 2024 года проблемы с международными платежами начались из-за ужесточения проверок со стороны банков Китая, Турции, ОАЭ и стран СНГ. Отказы в проведении операций связаны с риском попасть под вторичные санкции со стороны США. Финансовые организации получили предупреждение о рисках любых сделок с дочерними структурами российских банков.

Также рост остатков на валютных счетах корпоративных клиентов может быть связан с тем, что банки заинтересованы в привлечении валюты. Кредитные организации склонны наращивать объем депозитов, чтобы снизить зависимость валютных пассивов от волатильности рынка.