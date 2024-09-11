В ЦБ рассказали, планируют ли увеличивать номинал монет

В настоящее время регулятор не рассматривает возможность повышения номинала монет до 50 рублей вместо 10.

Ранее банки обсуждали возможность повышения номинала монет из-за инфляции, удобства и необходимости замещения.

Но, со слов главы департамента наличного обращения Банка России Василия Прокофьева, регулятор в данный момент не рассматривает это решение.

ЦБ возобновил печать купюр 5 и 10 рублей вместо монет номиналом 50 рублей, которые ранее вышли из обращения из-за их быстрого износа.

Десятирублевые банкноты не выпускались с 2013 года, а пятирублевые — с 1997 года. Новые технологии позволили создать обновленные купюры с повышенной долговечностью, благодаря защитному лаку. Эти банкноты также предлагают лучшую защиту от подделок. В результате печать банкнот стала более выгодной по сравнению с чеканкой монет.

Ранее мы сообщали, что к 2030 году власти задумаются, а нужны ли наличные деньги.