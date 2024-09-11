Россиянам объяснили, что делать после окончания выплат по ипотеке

По мнению юриста Александра Хаминского, после внесения финального платежа по ипотеке —важно снять обременение.

В интервью NEWS.ru он пояснил, что обычно банк отвечает за направление необходимых документов в Росреестр. Тем не менее, в некоторых случаях клиентам приходится самостоятельно инициировать процесс снятия обременения с недвижимости.

«Проверить факт снятия обременения можно на сайте Росреестра. Для этого необходимо указать кадастровый или условный номер. В случае если обременение снято, в разделе «Права и ограничения» не будет информации об обременении», — заявил Хаминский.

Как пояснил юрист, банки и финансовые организации накладывают обременение на квартиру, приобретенную на заемные средства. В этом случае собственник может продать, подарить, завещать или передать квартиру в залог только с согласия банка.

Если в договоре ипотеки отсутствует обязанность банка по направлению документов в Росреестр, собственнику потребуется самостоятельно снять обременение. Для этого необходимо подать в Росреестр пакет документов, включающий: заявление о снятии обременения, справку из банка о полном погашении задолженности по кредитному договору, договор об ипотеке и правоустанавливающие документы на объект недвижимости.