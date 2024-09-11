Многодетные семьи не должны платить НДФЛ с единовременной денежной выплаты

В Московской области многодетные семьи имеют право получить бесплатный земельный участок, однако эту меру поддержки можно заменить единовременной выплатой, с которой не нужно платить налог.

ФНС в письме от 30 августа 2024 г. № БС-4-11/9961@ объяснила, нужно ли удерживать НДФЛ при единовременной денежной выплате, которую предоставили многодетной семье взамен земельного участка.

«В отношении выплат, имеющих статус мер социальной поддержки может применяться пункт 79 статьи 217 Кодекса для целей освобождения их от налогообложения», — сказано в письме.

Согласно Закону Московской области от 01.06.2011 N 73/2011-ОЗ, многодетные семьи могут бесплатно получить земельный участок. По заявлению эту меру поддержки можно заменить единовременной денежной выплатой. Такой доход не будет облагаться НДФЛ.