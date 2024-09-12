Минфин объяснил, зачем ввели НДС при УСН

Минфин в письме от 24.07.2024 № 03-07-11/69416 объяснил, зачем внесли такие изменения по УСН.
Поправки в НК направлены:
на создание условий для плавного и поэтапного перехода с УСН на ОСНО;
борьбу со схемами дробления бизнеса, когда возможность не платить косвенные налоги становится конкурентным преимуществом для бизнеса.
Напомним, при доходах в 2024 году ниже 60 млн рублей, с 01.01.2025 НДС при УСН не будет. При доходах свыше 60, но менее 250 млн, будет НДС по ставке 5% или 20% (по выбору). А при доходах свыше 250 млн — будет НДС по ставке 7% или 20%.
Налоговая реформа затронула больше всего плательщиков УСН. Разберитесь что делать с НДС плательщикам УСН, какие есть варианты работы и как подготовиться к переходу на НДС. Приходите на вебинар «Налоговая реформа-2025: уплата НДС на УСН». Он состоится 18 сентября в 15:00 мск!
На вебинаре рассмотрим:
Основные положения налоговой реформы 2025 для плательщиков УСН.
Варианты уплаты НДС.
Какие документы и налоговые регистры надо будет вести.
Что выгоднее: перейти на ОСНО или остаться на УСН.
Как подготовиться к переходу на НДС.
Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Ждем вас на вебинаре 18 сентября в 15:00 мск!
Комментарии6
Вместо упрощенного будет УСложненный Налог, но аббревиатура сохранится - УСН, вот наверх так и доложат: доходов в бюджет прибавилось, УСН сохранили.
непонятно, зачем в сентябре поднимать вверх июльскую тему...
Так в этом и была задумка для развития малого бизнеса, чтоб он мог конкурировать с корпорациями. А чё теперь то наделали, (нецензурное слово)?
так там прямо написано: что бы не конкурировали!
Корпоративное государство, как оно есть