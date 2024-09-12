Минфин объяснил, зачем ввели НДС при УСН

Если доходы за 2024 год превысят 60 млн рублей, в 2025 году при применении УСН будет НДС по ставке 5% или 20%. Но 97% упрощенцев в 2025 году будут работать без НДС, потому что их доходы ниже 60 млн рублей.

Минфин в письме от 24.07.2024 № 03-07-11/69416 объяснил, зачем внесли такие изменения по УСН.

Поправки в НК направлены: на создание условий для плавного и поэтапного перехода с УСН на ОСНО;

борьбу со схемами дробления бизнеса, когда возможность не платить косвенные налоги становится конкурентным преимуществом для бизнеса.

Напомним, при доходах в 2024 году ниже 60 млн рублей, с 01.01.2025 НДС при УСН не будет. При доходах свыше 60, но менее 250 млн, будет НДС по ставке 5% или 20% (по выбору). А при доходах свыше 250 млн — будет НДС по ставке 7% или 20%.

Налоговая реформа затронула больше всего плательщиков УСН. Разберитесь что делать с НДС плательщикам УСН, какие есть варианты работы и как подготовиться к переходу на НДС. Приходите на вебинар «Налоговая реформа-2025: уплата НДС на УСН». Он состоится 18 сентября в 15:00 мск!

На вебинаре рассмотрим:

Основные положения налоговой реформы 2025 для плательщиков УСН.

Варианты уплаты НДС.

Какие документы и налоговые регистры надо будет вести.

Что выгоднее: перейти на ОСНО или остаться на УСН.

Как подготовиться к переходу на НДС.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Ждем вас на вебинаре 18 сентября в 15:00 мск!