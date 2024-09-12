Работодатель не обязан давать сотруднику отпуск по уходу за ребенком до 4,5 лет

Когда ребенку сотрудника исполняется 3 года, отпуск по уходу за ребенком прекращается.

Нормами ТК предусмотрен только отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

Если работник просит продлить отпуск по уходу за ребенком еще на 1,5 года —до 4,5 лет, у работодателя есть законные основания отказать ему.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 13.08.2024 № 14-6/ООГ-4858.

Законом продление данного отпуска не предусмотрено.

Чтобы работник занимался уходом за ребенком старше 3 лет, работодатель может предоставить другие виды отпусков, которые полагаются этому работнику на основании колдоговора.