❗ Чтобы применять УСН при сдаче в аренду квартиры, ИП должен рассчитать ее стоимость по ФСБУ 6/2020

Если остаточная стоимость основных средств превышает 100 млн рублей, применять УСН нельзя. Считать этот лимита ОС для сохранения права на УСН надо по правилам бухучета. И касается это не только организаций, но и ИП.

Как ИП на УСН высчитать остаточную стоимость квартиры, которую он сдает в аренду, рассказал Минфин в письме от 24.04.2024 № 07-01-09/38515.

Дело в том, что ИП не ведут бухгалтерский учет, они ведут только налоговый. А нужна стоимость ОС именно по бухучету.

В этом случае ИП все равно должен высчитать остаточную стоимость ОС по нормам ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

При этом по квартире, которая сдается в аренду, амортизацию надо начислять начиная с периода ее использования в предпринимательской деятельности.

Кстати, с 2025 года увеличат лимит стоимости ОС при УСН — со 150 до 200 млн рублей. Все лимиты-2025 по УСН смотрите здесь.