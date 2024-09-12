❗ Чтобы применять УСН при сдаче в аренду квартиры, ИП должен рассчитать ее стоимость по ФСБУ 6/2020

Как ИП на УСН высчитать остаточную стоимость квартиры, которую он сдает в аренду, рассказал Минфин в письме от 24.04.2024 № 07-01-09/38515.
Дело в том, что ИП не ведут бухгалтерский учет, они ведут только налоговый. А нужна стоимость ОС именно по бухучету.
В этом случае ИП все равно должен высчитать остаточную стоимость ОС по нормам ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
При этом по квартире, которая сдается в аренду, амортизацию надо начислять начиная с периода ее использования в предпринимательской деятельности.
Кстати, с 2025 года увеличат лимит стоимости ОС при УСН — со 150 до 200 млн рублей. Все лимиты-2025 по УСН смотрите здесь.
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