Названы самые уязвимые отрасли из-за кадрового голода в России

Эксперты сообщили о результате статистических исследований по дефициту квалифицированных кадров в разных отраслях экономики.

В России кадровый голод особенно остро ощущается в таких отраслях как — строительство, логистика, сфера услуг, пассажирские перевозки, обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, розничная торговля (ретейл).

Эти данные представлены в исследовании аналитиков Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ и опубликованы в «Ведомостях».

Эксперты разработали индекс кадровой уязвимости (ИКУ), который показывает разницу между фактической занятостью и недостатком квалифицированных кадров. Где высокое значение индекса (выше 7) указывает на серьезные проблемы с привлечением новых специалистов.

Данные в порядке убывания по индексу:

Строительная отрасль: 11,5 (в конце 2023 г. — 7,4). Логистика: 9,6. Сфера услуг: 8,5. Пассажирские перевозки: 8,4. Обрабатывающая промышленность: 7. Электоэнергетика: 7,4 (рост с 4). Розничная торговля: 4,1 (высокий, но не критический).

По прогнозу Минтруда, через шест лет число россиян старше трудоспособного возраста увеличится почти на 2 миллиона, а к 2046 году — на 2,8 млн. Это создаст «вызов старения населения» для экономики, влияние которого будет нарастать.