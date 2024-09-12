Названы самые уязвимые отрасли из-за кадрового голода в России

В России кадровый голод особенно остро ощущается в таких отраслях как — строительство, логистика, сфера услуг, пассажирские перевозки, обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, розничная торговля (ретейл).
Эти данные представлены в исследовании аналитиков Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ и опубликованы в «Ведомостях».
Эксперты разработали индекс кадровой уязвимости (ИКУ), который показывает разницу между фактической занятостью и недостатком квалифицированных кадров. Где высокое значение индекса (выше 7) указывает на серьезные проблемы с привлечением новых специалистов.
Данные в порядке убывания по индексу:
Строительная отрасль: 11,5 (в конце 2023 г. — 7,4).
Логистика: 9,6.
Сфера услуг: 8,5.
Пассажирские перевозки: 8,4.
Обрабатывающая промышленность: 7.
Электоэнергетика: 7,4 (рост с 4).
Розничная торговля: 4,1 (высокий, но не критический).
По прогнозу Минтруда, через шест лет число россиян старше трудоспособного возраста увеличится почти на 2 миллиона, а к 2046 году — на 2,8 млн. Это создаст «вызов старения населения» для экономики, влияние которого будет нарастать.
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