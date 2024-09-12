У бизнеса на УСН будет месяц, чтобы доработать без НДС, даже если доход уже больше 60 млн рублей

При УСН начинается НДС, когда доходы превысят 60 млн рублей, но будет это не задним числом, что дает бизнесу некоторую фору.

Об этом рассказла руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина в ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Более того, переход с УСН без НДС на упрощенку с НДС будет даже не в момент превышения дохода в 60 млн рублей.

Это будет только на следующий месяц.

Утрата права на освобождение от НДС будет с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором произошло превышение. С этого месяца надо начислять НДС либо по ставке 5% без права на вычет, либо по ставке 20% с правом на вычет.

Таким образом, если в начале месяца доход уже превысил 60 млн рублей, у компании еще будет время провести другие реализации в этом месяце без НДС – например, быстро сдать работы и подписать акты КС-2 и т. д.

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