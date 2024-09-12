У бизнеса на УСН будет месяц, чтобы доработать без НДС, даже если доход уже больше 60 млн рублей

Об этом рассказла руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина в ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Более того, переход с УСН без НДС на упрощенку с НДС будет даже не в момент превышения дохода в 60 млн рублей.
Это будет только на следующий месяц.
Утрата права на освобождение от НДС будет с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором произошло превышение. С этого месяца надо начислять НДС либо по ставке 5% без права на вычет, либо по ставке 20% с правом на вычет.
Таким образом, если в начале месяца доход уже превысил 60 млн рублей, у компании еще будет время провести другие реализации в этом месяце без НДС – например, быстро сдать работы и подписать акты КС-2 и т. д.
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