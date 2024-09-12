С 2024 года для налогового вычета за физическую активность достаточно специальной справки

Налоговые инспекторы напомнили о возможности получения социального налогового вычета по НДФЛ по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги.

Для получения вычета организация или ИП, оказывающие такие услуги, должны быть в специальном перечне Минспорта, который ежегодно обновляется и размещается на его сайте.

По общему правилу подтверждающими документами выступают копия договора на услуги и кассовый чек.

Но начиная с расходов, понесенных с 01.01.2024, для получения вычета за физкультурно-оздоровительные услуги нужна лишь одна справка.

Эта справка об оплате услуг должна быть выдана физкультурно-спортивной организацией или индивидуальным предпринимателем, занимающимся физической культурой и спортом. При условии, что они сами не передали ее налоговикам.

Сотрудники ИФНС напомнили, что форма справки утверждена приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/756@.