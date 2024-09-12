При АУСН данные о доходах и расходах бизнеса ФНС получает от банков

В следующем году при торговле через маркетплейсы можно будет применять АУСН.

Но плательщики АУСН не сдают декларации. Данные про их доходы и расходы передают банки. Перечень таких банков – тут.

Как в 2025 году будет организован процесс идентификации доходов селлеров? Такой вопрос задали зампреду правления по клиентской работе СДМ-Банка Вячеславу Андрюшкину в ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Эксперт пояснил, что к 2025 году банки «допилят» свои системы, чтобы все нюансы новых норм АУСН были учтены.

Кстати, с 2025 года работать на АУСН можно будет не только через уполномоченную кредитную организацию (как сейчас), но и через операторов электронных площадок. Реестр таких операторов определит ФНС.

Напомним, применять АУСН пока может бизнес из 4 регионов: Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан.