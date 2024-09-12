Для НДФЛ по-новому будут считать срок владения квартирой, купленной за маткапитал

Для детей срок владения квартирой будет идти от даты покупки квартиры, а не от даты переоформления долей.

Об этой поправке в НК рассказала ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД» Надежда Самкова в ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Сейчас для мужа и жены срок владения идет от даты покупки, даже если квартира изначально оформлена на какого-то одного из них.

А вот срок владения для детей идет от даты регистрации на них этих долей. Зачастую, если квартиру покупают за маткапитал, то сначала ее оформляют на родителей и только потом выделяют доли детям (иногда это требование опеки).

Бывает, что при продаже 5-летний срок владения для родителей прошел, а для детей – еще нет. И за доли детей приходится платить НДФЛ.

Теперь такого не будет.

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