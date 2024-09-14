Бизнес-путешествия 2024: куда летят, какие средние чеки за перелет и звездность гостиницы

Сервис для организации командировок предоставил данные по топ- городам для командировок, средним ценам на перелет и проживание.

По данным сервиса «Авиасейлс для бизнеса», которые есть в распоряжении «Клерка», самыми популярными направлениями для деловых путешествий по России стали:

Москва — средний чек на перелет туда-обратно составляет 17 543 руб.;

Санкт-Петербург — 16 314 руб.;

Екатеринбург — 18 918 руб.;

Сочи — 25 040 руб.;

Уфа — 17 179 руб.

Средняя командировка внутри страны длится 4 дня, а глубина бронирования (период между датой бронирования и датой заезда) составляет 12 дней.

В последние полгода 34% бизнес-путешественников выбирали жилье без звезд во время командировок по России. При этом средняя стоимость ночи в таких отелях составила 3 392 руб., что на 4% выше, чем в двухзвездных отелях (3 251 руб.).

Светлана Сташинская, руководитель клиентской поддержки в «Авиасейлс для бизнеса», комментирует:

«В категории “без звезд” часто представлены не только обычные отели, но и апартаменты. Они отличаются от отелей планировкой и, как правило, имеют отдельную кухню, что практично в деловой поездке» .

На втором месте по популярности — отели категории «три звезды», которые выбираются в 30% случаев. Ночь в таком отеле стоит в среднем 4 482 руб.

На третьем месте гостиницы уровня «четыре звезды», в которых отдыхает 26,7% командировочных. Средняя стоимость за ночь составляет 4 482 руб.

Остальные бронирования отелей распределены так:

«пять звезд» — 4,8% бронирований среди бизнес-путешественников (стоимость ночи в среднем 13 780 руб.);

«две звезды» — 4% (6 806 руб.);

«одна звезда» — 0,5% (2 630 руб.).

В июле 2024 средняя цена за ночь в отеле составила 5 821 руб. Это на 2% меньше, чем в июне, но на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Кстати, мы писали, что регистрации гостиничного бизнеса достигли рекорда за три года.