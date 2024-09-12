Минтруд: поиск работы ускорился на 30%

С 2019 года идет модернизация центров занятости населения, чтобы служба соответствовала актуальным требованиям рынка труда.

С 2023 года время трудоустройства в службах занятости сократилось на 30%. Это стало возможно благодаря модернизации их центров.

На 15% стал короче период после постановки на учет в качестве безработного до трудоустройства.

«Более чем на 30% сократилось время трудоустройства в тех центрах занятости, которые были в первой волне [комплексной модернизации]. И на 15% сократился период пребывания на учете в статуса безработного по этим центрам занятости», — сказал замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин.

Обновлять центры занятости населения начали в 2019 году. Сейчас проходит поэтапная модернизация службы по всей стране. Проект направлен на то, чтобы сервисы по поиску работы соответствовали требованиям рынка труда.