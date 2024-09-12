Конституционный Суд: отсудить неначисленную зарплату умершего наследники не могут

К наследству относятся только права, принадлежавшие умершему при жизни. Так как право на получение зарплаты у него не возникло до смерти, правопреемство невозможно.

Реальная ситуация: работник подал в суд иск о взыскании неначисленной зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск, но скончался во время разбирательства. Его супруга, принявшая наследство, пыталась заменить его в качестве истца, но суд отказал в этом ходатайстве.

Наследница обратилась в Конституционный Суд, оспаривая ст. 1112 и 1183 ГК, которые, по ее мнению, препятствуют правопреемству в отношении невыплаченной зарплаты умершего мужа. Она утверждала, что данные нормы противоречат Конституции, а также положениям Семейного и Трудового кодексов.

Однако КС в определении от 30.05.2024 № 1340-О не нашел оснований для рассмотрения жалобы.

Суд подчеркнул, что в наследственную массу входят только те права и имущество, которые принадлежали умершему при жизни.

Поскольку право на заработную плату не возникло до момента смерти, в правопреемство было отказано.

Унаследовать права, которые тесно связаны с личностью умершего, нельзя. А право на отсуживание зарплаты – как раз такое право.