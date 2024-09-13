Для уменьшения НДФЛ иностранца на его фиксированные платежи нужно уведомление из ИФНС для работодателя

Суть механизма уменьшения НДФЛ иностранцев описало УФНС по г. Москве в письме от 16.08.2024 № 20-21/100064@ (актуально для всех регионов).
Налоговый агент (работодатель) должен получить в ИФНС уведомление о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей.
Кроме того, нужно заявление от сотрудника-иностранца и документы, подтверждающие уплату фиксированных платежей.
Чтобы получить это уведомление, налоговый агент должен направить заявление в ИФНС. Уведомление выдадут в течение 10 дней.
Таким образом, действия налогового агента такие:
Направляет заявление в ИФНС на выдачу уведомления.
Получает уведомление на уменьшение НДФЛ из ИФНС.
Получает от сотрудника заявление и платежные документы.
Делает перерасчет НДФЛ.
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