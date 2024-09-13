Для уменьшения НДФЛ иностранца на его фиксированные платежи нужно уведомление из ИФНС для работодателя

Сам иностранный сотрудник никак не может уменьшить свой НДФЛ с зарплаты на фиксированные платежи по НДФЛ, которые он платит по патенту. Эту процедуру может провести только его работодатель.

Суть механизма уменьшения НДФЛ иностранцев описало УФНС по г. Москве в письме от 16.08.2024 № 20-21/100064@ (актуально для всех регионов).

Налоговый агент (работодатель) должен получить в ИФНС уведомление о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей.

Кроме того, нужно заявление от сотрудника-иностранца и документы, подтверждающие уплату фиксированных платежей.

Чтобы получить это уведомление, налоговый агент должен направить заявление в ИФНС. Уведомление выдадут в течение 10 дней.

Таким образом, действия налогового агента такие: