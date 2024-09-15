Лимит рассрочки без переплат хотят повысить до 60 тысяч рублей

Сейчас ценовой лимит для покупки товаров через BNPL-сервисы составляет 15 тысяч рублей, однако банкиры просят его увеличить в четыре раза.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в ЦБ, Совет Федерации и Госдуму с предложением увеличить лимит для рассрочки без переплат с 15 до 60 тыс. рублей.

В начале августа 2024 года в Госдуму внесли законопроект, который будет регулировать деятельность сервисов по предоставлению рассрочки. Согласно документу, сумма покупки будет ограничена 15 тыс. рублей по одному договору. Если лимит превысить, то BNPL-сервисы передадут информацию в Бюро кредитных историй (БКИ).

Сейчас сервисы беспроцентной рассрочки не заключают договоры с клиентами, а только проводят идентификацию по номеру телефона, без паспортных данных. Об этом пишет РБК.

«Лимит ниже 60 тыс. не отвечает цели проекта — предполагается, что законопроект должен не уничтожать рассрочку, а урегулировать ее для всех товарных групп, где на нее есть спрос. Иначе граждане будут вынуждены выбирать более обременительные займы в МФО», — сказал председатель НСФР Андрей Емелин.

BNPL-сервисы позволяют оплачивать покупки в интернет-магазинах частями. Сначала клиент платит 25% от суммы, а остальные средства будут списаны равными долями с определенной периодичностью.

В 2022 году с помощью BNPL россияне купили товары и услуги на 42 млрд рублей.