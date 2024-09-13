Работодатели стали чаще предлагать корпоративные пенсии

За первые шесть месяцев 2024 года число вакансий с корпоративной пенсий выросло на 4% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Лидируют по приросту таких предложений Магаданская область, Ставропольский край (+114%) и Тюменская область (+75%). Об этом пишет RG.RU со ссылкой на исследования платформы hh.ru.

Корпоративные пенсионные программы позволяют привлечь новых сотрудников и удержать штатных специалистов от увольнения.

«Корпоративные пенсионные программы действительно стали часто упоминаться в вакансиях, тогда как еще пять лет назад это было редкостью. И они начинают появляться в вакансиях не только крупных, но и средних организаций», — сказал старший научный сотрудник Института экономики и организации промпроизводства Сибирского отделения РАН Сергей Капелюк.

В формировании корпоративной пенсии участвует сам сотрудник, который каждый месяц отчисляет определенную сумму, а работодатель ее удваивает. Средства чаще всего хранятся не на банковских депозитах, а в негосударственном пенсионном фонде. Такая программа не отменяет обязанность компаний платить взносы в Социальный фонд.

При внезапном увольнении корпоративную пенсию нельзя забрать сразу. Общую сумму придется разделить на несколько лет и ее будут выплачивать частями, как и при получении пенсионных выплат от государства.

А у вас на работе предусмотрены корпоративные пенсии? Делитесь в комментариях.

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