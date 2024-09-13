ЦБ: высокие ключевые ставки нужны для роста сбережений

Банк России будет вести более жесткую денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию.

13 сентября 2024 года Центробанк принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых.

Регулятор считает, что нужно дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляционные ожидания и вернуться к целевому значению 4% в 2025 году. На сентябрь инфляция в стране достигла 9%.

«Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту», — сказано на сайте ЦБ.

Потребительская активность остается на высоком уровне, даже несмотря на небольшое замедление. Безработица снова обновила исторический минимум. Нехватка кадров особенно заметна в отраслях обрабатывающей промышленности. Рост заработных плат по-прежнему опережает показатель производительности труда.