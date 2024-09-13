😲 У сотрудников, одолживших у работодателя деньги на покупку квартиры, задним числом отняли налоговую льготу

Причем отмена действует задним числом, с 1 января 2024 года.
Разъяснение по этому поводу дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Таким образом, теперь надо облагать материальную выгоду по займам на жилье.
Но в то же время закон, ухудшающий положение налогоплательщиков, не может иметь обратную силу. Поэтому считать НДФЛ с матвыгоды по таким процентам с 01.01.2024 не нужно.
Более того, изменения в налогообложении, ухудшающие положение налогоплательщиков могут вступать в силу только с начала налогового периода.
Поэтому возникает вопрос, надо ли вообще считать матвыгоду по таким займам в 2024 году.
То есть в данном случае НДФЛ с матвыгоды может взиматься только с нового налогового периода – с 01.01.2025.
Но разъяснений Минфина на этот счет пока нет.
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Комментарии1
зато везде вещают, что улучшили условия по матвыгоде.
А то, что кому-то ухудшили, про это молчок