😲 У сотрудников, одолживших у работодателя деньги на покупку квартиры, задним числом отняли налоговую льготу

Ранее экономия на процентах по займам от работодателя на покупку жилья освобождалась от НДФЛ, если есть уведомление на имущественный вычет. Но 08.08.2024 принят закон, который эту норму отменяет.

Причем отмена действует задним числом, с 1 января 2024 года.

Разъяснение по этому поводу дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Таким образом, теперь надо облагать материальную выгоду по займам на жилье.

Но в то же время закон, ухудшающий положение налогоплательщиков, не может иметь обратную силу. Поэтому считать НДФЛ с матвыгоды по таким процентам с 01.01.2024 не нужно.

Более того, изменения в налогообложении, ухудшающие положение налогоплательщиков могут вступать в силу только с начала налогового периода.

Поэтому возникает вопрос, надо ли вообще считать матвыгоду по таким займам в 2024 году.

То есть в данном случае НДФЛ с матвыгоды может взиматься только с нового налогового периода – с 01.01.2025.

Но разъяснений Минфина на этот счет пока нет.

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