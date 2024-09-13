Российское образование хотят сделать платным для иностранцев: законопроект

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект закона о платном образовании для иностранцев в РФ.

Согласно депутатскому законопроекту, иностранные граждане имеют право на дошкольное, общее и профессиональное образование на платной основе по договору об оказании платных образовательных услуг. Это позволит сократить дефицит мест и улучшить качество обучения как для мигрантов, так и для российских детей.

В пояснительной записке говорится, что в последние годы в российских школах и детских садах резко возросло количество детей мигрантов, что привело к нехватке мест. В некоторых регионах данный показатель достигает 30-40% от общего числа учеников.

В настоящее время в российских школах не хватает около 900 тысяч мест, что особенно остро ощущается в новых и активно застраиваемых районах. Многие школы вынуждены увеличивать количество классов, активно набирая учащихся в условиях перегруженности. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на педагогов, которые иногда работают в два раза больше своей нормы.

Основной проблемой остается недостаточное владение русским языком детьми мигрантов, что затрудняет их адаптацию и усвоение учебной программы. Для исправления ситуации планируется создание адаптационных классов, которые станут неотъемлемой частью образовательного процесса.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

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