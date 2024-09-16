Для иностранных работников с патентов в 2024 году действуют ставки НДФЛ 13% и 15%

НДФЛ с зарплаты иностранцев, работающих в России, исчисляет работодатель как налоговый агент.

При этом для иностранцев-нерезидентов РФ действует ставка по п. 3.1 ст. 224 НК.

Это такая ставка:

13% с доходов до 5 млн рублей;

15% с доходов свыше 5 млн рублей.

Об этом напоминает Минфин в письме от 24.07.2024 № 03-04-05/69015.

При расчете НДФЛ с зарплаты патентного иностранца работодатель учитывает фиксированные авансовые платежи. Но для этого нужно уведомление, которое выдают налоговики по заявлению. Об этом мы рассказывали тут.