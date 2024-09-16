Для иностранных работников с патентов в 2024 году действуют ставки НДФЛ 13% и 15%

При этом для иностранцев-нерезидентов РФ действует ставка по п. 3.1 ст. 224 НК.
Это такая ставка:
13% с доходов до 5 млн рублей;
15% с доходов свыше 5 млн рублей.
Об этом напоминает Минфин в письме от 24.07.2024 № 03-04-05/69015.
При расчете НДФЛ с зарплаты патентного иностранца работодатель учитывает фиксированные авансовые платежи. Но для этого нужно уведомление, которое выдают налоговики по заявлению. Об этом мы рассказывали тут.
Подробнее о том, какие ставки НДФЛ будут действовать в 2025 году, расскажем на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 в части НДФЛ и зарплаты. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
28 600 рублей. Обучение началось 15 сентября, скорее присоединяйтесь!
Начать дискуссию