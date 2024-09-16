Зарплаты с 2025 года будут расти в два раза медленнее

По итогам 2024 года средняя зарплата увеличится до 89 тысяч рублей в месяц, но в 2025 году этот рост замедлится до 9%.

В 2025 году завершится гонка зарплат: рост вознаграждений от работодателей замедлится до 9%.

Средняя номинальная зарплата в 2024 году выросла на 16%, что стало рекордным показателем с 2008 года. Тогда рост выплат был на уровне 27%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По итогам 2024 года средняя зарплата вырастет до 89 тыс. рублей в месяц, уже в июне показатель достиг 89,2 тыс. рублей.

«Самый большой прирост зарплатных предложений за год зафиксирован в сфере услуг (+26%), в вакансиях для соискателей без опыта (+26%) и в области красоты и здоровья (+24%)», — сказал замгендиректора проекта «Работа.ру» Александр Ветерков.

Реальная зарплата, которая скорректирована с поправкой на инфляцию, вырастет на 7,3% до конца этого года. В 2025 году рост выплат замедлится до 3%, в 2026 году — до 2,6%, а в 2027 — до 2,3%.

«Для того, чтобы рост зарплат не приводил к усилению инфляции, важно, чтобы он был соразмерен производительности труда. В той мере, в которой рост производительности труда продолжится — а мы видим, что инвестиции, которые увеличиваются, направлены на повышение производительности труда, — реальные зарплаты продолжат возрастать», — сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В июне уровень безработицы упал до рекордных 2,4%. В ЦБ считают, что в 2025 году этот показатель увеличится до 2,8%, а затем будет составлять 3%.