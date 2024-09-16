Когда передача прав на российское ПО облагается НДС

Но есть исключение. Эта льгота не распространяется на ПО, если передаваемые права состоят в получении возможности:
распространять рекламную информацию в интернете;
получать доступ к такой информации;
размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в интернете;
вести поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и заключать сделки.
Таким образом, если ПО используют в таких рекламных целях, то его передача облагается НДС.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-07-07/65097.
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