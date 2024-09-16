НДС

Когда передача прав на российское ПО облагается НДС

В общем случае передача исключительных прав на программы для ЭВМ, включенные в реестр российского ПО, освобождена от НДС по пп. 26 п. 2 ст. 149 НК.

Но есть исключение. Эта льгота не распространяется на ПО, если передаваемые права состоят в получении возможности:

  • распространять рекламную информацию в интернете;

  • получать доступ к такой информации;

  • размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в интернете;

  • вести поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и заключать сделки.

Таким образом, если ПО используют в таких рекламных целях, то его передача облагается НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-07-07/65097.

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