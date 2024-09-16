Депутаты подготовили законопроект для платных подписок на интернет-сервисы

Чтобы пользователи цифровых сервисов не теряли деньги, депутаты будут законодательно регулировать предоставление таких услуг.

На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект, который подготовлен с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для пользователей.

В договорах об онлайн-подписках на электронные сервисы обяжут указывать:

срок действия;

размер и периодичность платежей;

порядок отказа от услуг.

«Необходимо законодательно урегулировать предоставление таких услуг и защитить права пользователей», — сказано в телеграм-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По его мнению, законопроект позволит избежать лишних списаний денег с банковских счетов тех, кто пользуется цифровыми подписками.