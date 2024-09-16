Депутаты подготовили законопроект для платных подписок на интернет-сервисы

На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект, который подготовлен с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для пользователей.
В договорах об онлайн-подписках на электронные сервисы обяжут указывать:
срок действия;
размер и периодичность платежей;
порядок отказа от услуг.
«Необходимо законодательно урегулировать предоставление таких услуг и защитить права пользователей», — сказано в телеграм-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.
По его мнению, законопроект позволит избежать лишних списаний денег с банковских счетов тех, кто пользуется цифровыми подписками.
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