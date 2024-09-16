Мошенники предлагают подключить тариф для мобильной связи со скидкой

Злоумышленники обещают подключить абонентам новый тариф со скидкой на услуги связи, но для этого нужно оплатить услуги на несколько месяцев вперед.

Мобильный оператор «Билайн» сообщил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники представляются специалистами по связи и предлагают абонентам перейти на новый тариф со скидкой. Однако нужно оплатить «гарантию подключения» и перевести деньги.

Пользователь может согласиться на условия, оплатить услуги сразу за два месяца, а потом обнаружить, что его тариф не изменился, а мошенник перестал выходить на связь.

«Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи», — сказали в компании.

Недавно мы писали, что мошенники обещают россиянам кешбэк за медицинские обследования.