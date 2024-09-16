Мошенники предлагают подключить тариф для мобильной связи со скидкой

Мобильный оператор «Билайн» сообщил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники представляются специалистами по связи и предлагают абонентам перейти на новый тариф со скидкой. Однако нужно оплатить «гарантию подключения» и перевести деньги.
Пользователь может согласиться на условия, оплатить услуги сразу за два месяца, а потом обнаружить, что его тариф не изменился, а мошенник перестал выходить на связь.
«Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи», — сказали в компании.
Недавно мы писали, что мошенники обещают россиянам кешбэк за медицинские обследования.
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