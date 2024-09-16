Минэкономразвития и Минцифры запустили новую систему обработки бизнес-обращений в регионах

Министр экономразвития Максим Решетников и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев объявили о запуске нового инструмента для обратной связи с бизнесом.

«Оперативное реагирование на проблемы предпринимательского сообщества — ключевой запрос деловых объединений. Благодаря новой системе мы сможем оперативно узнавать, какие вопросы волнуют бизнес и с какими проблемами сталкиваются инвесторы на местах. Обратная связь позволит улучшить деловой климат регионов», — отметил Решетников.

Механизм обратной связи станет доступен в 29 регионах через портал Госуслуги, где предприниматели могут получать консультации и помощь по вопросам бизнеса, кадров и подключения к инженерным сетям.

Ответы будут предоставлять в срок от 5 до 30 дней, а качество ответов пользователи смогут оценивать по шкале от 1 до 5.

Работа системы будет обеспечиваться выстроенной инфраструктурой регионального инвестиционного стандарта: агентства развития будут следить за качеством обработки обращений, а инвестиционные комитеты регионов займутся их решением.

«Крайне важна также публичность результатов по вопросам инвесторов. Необходимо показать, решена ли проблема», — отмечает Максут Шадаев.

На платформе внедрен новый функционал, позволяющий юрлицам и ИП подавать обращения по наиболее частым вопросам и получать быстрые ответы.

Первоначально систему внедрят в 29 пилотных регионах (подробную информацию сообщает Минэкономразвития). Планируется, что до 1 апреля 2025 года к ним присоединятся остальные субъекты РФ.