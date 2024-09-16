Роструд: как правильно указать место работы для сотрудников филиалов

Ведомство разъяснило, как указывать место работы в трудовом договоре для сотрудников филиалов и представительств в другом населенном пункте.

Если работника принимают на работу в филиал, представительство или другое обособленное структурное подразделение, которое находится в другом населенном пункте, важно правильно указать его местонахождение в трудовом договоре.

Роструд уточнил, что в этом случае необходимо указывать не только название подразделения, но и его конкретный адрес.

Это следует из ТК, где указано, что в трудовом договоре должно быть прописано место работы, включая обособленное структурное подразделение и его местонахождение.

ТК РФ не дает четкого определения термина «место работы». В теории трудового права под ним понимается конкретная организация, ее представительство или филиал, находящиеся в определенной местности. Если основная организация и ее подразделение расположены в разных населенных пунктах, то место работы должно уточняться в соответствии с этим подразделением.

К структурным подразделениям относятся как филиалы и представительства, так и отделы, цеха, участки и др.

«Другой местностью» считается территория, находящаяся за пределами административных границ соответствующего населенного пункта.

Место нахождения юрлица определяют на основании его госрегистрации с указанием наименования населенного пункта.

Таким образом, в трудовом договоре нужно указать населенный пункт (муниципальное образование), в котором находится обособленное структурное подразделение. Это разъяснение дано Рострудом в письме от 19.08.2024 № ПГ/17232-6-1.