Доплата за вредность облагается НДФЛ

Речь идет о повышении оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. По нормам ТК минимальный размер такой доплаты составляет 4%.
Эта доплата как и вся остальная зарплата облагается НДФЛ в общем порядке.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.07.2024 № 03-04-05/63738.
Какая компенсация сотрудникам-вредникам не облагается НДФЛ, Минфин ранее пояснял в письме от 02.05.2023 № 03-04-05/40236.
Кстати, если основная работа – вредная, то работать по совместительству на такой же вредной работе нельзя. Но если человек работает, то доплата за вредность положена как по основной ставке, так и по совместительству. Так пояснял Минтруд в письме от 25.10.2023 № 15-1/ООГ-4825.
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