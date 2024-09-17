Доплата за вредность облагается НДФЛ

Вся зарплата, в том числе в повышенном размере – это объект обложения НДФЛ.

Речь идет о повышении оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. По нормам ТК минимальный размер такой доплаты составляет 4%.

Эта доплата как и вся остальная зарплата облагается НДФЛ в общем порядке.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.07.2024 № 03-04-05/63738.

Какая компенсация сотрудникам-вредникам не облагается НДФЛ, Минфин ранее пояснял в письме от 02.05.2023 № 03-04-05/40236.

Кстати, если основная работа – вредная, то работать по совместительству на такой же вредной работе нельзя. Но если человек работает, то доплата за вредность положена как по основной ставке, так и по совместительству. Так пояснял Минтруд в письме от 25.10.2023 № 15-1/ООГ-4825.